Trump-Verehrung jenseits des Sumpfes

03. Aug 2017 , von Ines Zöttl

Gianfortes Angriff gegen den Reporter, so vermuten manche, hat ihm mehr genutzt als geschadet. Erst nach dem Sieg hat er sich bei dem Reporter entschuldigt und 50.000 Dollar an eine NGO gezahlt, die sich für Pressefreiheit einsetzt. Schließlich hat der frischgebackene Kongressabgeordnete nun selbst ein Büro im „Sumpf“ von Washington.

Der Wahlkampf drehte sich um das Recht auf Waffenbesitz, nicht näher beschriebene, aber stets gepriesene „Werte Montanas“ und darum, dass jedermann zum Jagen und Fischen Zugang zu öffentlichem Land haben müsse. Trumps Twitter-Ausfälle interessierten die Menschen so wenig wie der Rausschmiss des FBI-Chefs, die zwielichtigen Verbindungen der neuen Administration zu Russland oder außenpolitische Verwerfungen. In den Reden Gianfortes und auch seines demokratischen Herausforderers kam Trump selten vor.