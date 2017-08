Das sind die 100 wertvollsten Künstler

29. Aug 2017 , von Martin Kaelble

Das Super-Kunstjahr 2017 geht auf die Zielgerade. Nur alle zehn Jahre gibt es diesen Sommer, in dem drei der bedeutendsten Ereignisse der Kunstwelt zusammenfallen: Documenta, Biennale in Venedig und Skulptur Projekte Münster. Höchste Zeit noch einmal unsere beliebte Capital-Liste der besten lebenden Künstler vom vergangenen Jahr zu zeigen (bevor in Ausgabe 11/2017 unser neues Ranking für dieses Jahr erscheint). In dem exklusiv für Capital erstellten Ranking ordnen die Experten von artfacts.net die Künstler nach einer Punktzahl, die sich aus deren Präsenz in Museen, Ausstellungen und Galerien ergibt. Je wichtiger die ausstellende Institution, desto höher jeweils die Punktzahl. Keine Rolle spielt dabei der kommerzielle Wert, also beispielsweise die Preise der Künstler bei Auktionen.