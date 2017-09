Tesla kann nicht liefern

19. Sep 2017 , Thomas Steinmann und Jenny von Zepelin

Es ist nicht das erste Mal , dass Musk, der vor allem für seine Elektroautos gefeiert wird, Ankündigungen nicht einhält. Er hatte die neuen Heimspeicher, die mehr Strom aus der Solaranlage vom Dach speichern können und günstiger sein sollen als das Vorgängermodell Powerwall, im Oktober 2016 vorgestellt. Seit dem Winter können Kunden auch in Deutschland die Powerwall 2 über die Tesla-Website bestellen – gegen eine Anzahlung von aktuell 450 Euro. Es gibt jedoch keinerlei Informationen, wann die neuen Modelle installiert werden können. Branchenkenner gehen davon aus, dass die Batterie frühestens Anfang 2018 in Europa verfügbar sein wird.

Auch in anderen wichtigen Märkten wie Australien und den USA kommt der Konzern von Elon Musk mit der Installation der neuen Batterien deutlich langsamer voran. Tesla lasse seine „Partner und Kunden im Regen stehen“, heißt es in der Branche. Speicherbatterien sind ein wichtiger Baustein für die Energiewende.

Gigafactory ausgelastet

Der Ökostromanbieter Lichtblick braucht solche Batterien als Speicher für sein Energienetzwerk, in das Haushalte mit Solaranlagen ihren Strom einspeisen. Das Hamburger Unternehmen hatte sich von der Kooperation mit Tesla einen Image- und Marketingschub erhofft. Tatsächlich verzeichnete Lichtblick zunächst „deutlich mehr Kundenanfragen im vierstelligen Bereich“. Die Nachfrage wird nun durch Konkurrenten wie Sonnen oder Fronius gedeckt. Aber der Tesla-Effekt ist erst einmal verpufft. An der Kooperationsvereinbarung will Lichtblick-Geschäftsführer Wilfried Gillrath aber nicht rütteln: „Wir warten so lange, bis Tesla die Batterie liefert.“

Tesla wollte sich auf Anfrage nicht zu den Problemen äußern. In der Branche heißt es, der E-Autobauer habe unterschätzt, dass es bei der Produktion von Autoakkus und Batterien für Haushalte kaum Syner­gien gebe. Zudem sei die Gigafactory 1 mit der Produktion der Batterien für das neue Auto Model 3 ausgelastet.

In der Vergangenheit hatte Musk den Verkauf von Speichern an Haushalte und Unternehmen stets als große Wachstumschance für Tesla verkauft. Nun belasten die Probleme im Speichergeschäft auch die Bilanz des Konzerns, der zuletzt bei Investoren in die Kritik geraten war – unter anderem, weil Musk im Herbst die Integration seiner Ökostromfirma Solar City in den Tesla-Konzern mit aller Macht durchgeboxt hatte. Zwar weist Tesla in seinen Finanzberichten auf den ersten Blick nun beeindruckende Umsatzsteigerungen in seiner Sparte für Energieerzeugung und Speicher aus. Tatsächlich gehen die Zuwächse aber nur auf die Integration des Solargeschäfts von Solar City in den Tesla-Konzern zurück. Wie aus Finanzberichten an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, lag der Umsatz im Speichergeschäft im ersten Halbjahr 2017 bei 21 Mio. Dollar – nach 26,7 Mio. Dollar in den ersten sechs Monaten 2016.