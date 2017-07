Warum ich an Apple gebunden bin

21. Jul 2017 , von Horst von Buttlar

Vielleicht sollten wir in diesen Sommerferien mal alle unseren Stress neu sortieren. Und zwar nicht den sattsam bekannten Alltagsstress, sondern den neuen Zukunftsstress, der sich heimlich in unserem Leben breitgemacht hat. Es ist der Stress, mit dem wir Anschluss halten, der unser Leben modern gemacht hat und up to date hält. Mit dem wir zeigen wollen, wie sehr wir doch alles draufhaben, was da so an neuen Technologien auf uns einprasselt. Was meine ich damit?

Vor Kurzem bekam ich eine Nachricht von Apple, dass mein Cloud-Speicher (absurde 50 GB) voll ist. Wie immer ignorierte ich sie einige Wochen, buchte aber schließlich notgedrungen das Upgrade auf (noch absurdere) 200 GB, womit ich hoffentlich einige Zeit Ruhe finde. Und gleichzeitig sichergestellt habe, dass ich Apple nie mehr werde verlassen können. Ich fühlte Stress, genauer gesagt: Speicherstress.

Dabei muss ich gestehen, dass ich beim Speichern meiner Dateien, Fotos und Videos längst die Kontrolle verloren habe. Eine Zeit lang habe ich den Kram, der mein Leben dokumentiert, noch auf Festplatten gespielt. USB-Sticks und CDs liegen in meinem Schreibtisch wie in einem Mausoleum. Jetzt bin ich natürlich „in der Cloud“, bei mir ein verworrenes System aus Apple, Onedrive (Microsoft), Flickr (1000 GB für Fotos umsonst!), Google Drive, Dropbox und Evernote. Sollte in vielen Jahrzehnten irgendetwas davon von Interesse sein, wird man den Beruf des Cloud-Archivars erfinden müssen, der rätseln wird, warum das alles einmal gespeichert wurde.