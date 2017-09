Venezuela - langer Weg zum Wiederaufbau

18. Sep 2017 , Capital-Redaktion

Trotz massiver Repression durch die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro arbeitet Venezuelas Opposition an einem Programm zum Wiederaufbau des Landes. Das sagte der venezolanische Ökonomieprofessor und Oppositionsabgeordnete José Guerra dem Wirtschaftsmagazin ‚Capital‘ in einem Interview (Ausgabe 10/2017; ET 21. September). „Es wäre ein nahezu kompletter Neuanfang. Das geht nicht von heute auf morgen und nur mit Hilfe aus dem Ausland“, sagte Guerra mit Blick auf die wirtschaftliche Not des Landes und mögliche Auswege aus der Krise.