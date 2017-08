Die 15 besten Wirtschaftsfilme

The Big Short (2015). Besser kann man die Finanzkrise gar nicht erklären

Moderne Zeiten (1936). Chaplin am Fließband

Das Geld Anderer Leute (1991). Lehrstunde in feindlicher Übernahme

Brassed Off (1996). Liebe, Blasmusik und Zechenschließung nach Thatcher

Up In The Air (2009). George Clooney schmeißt Leute raus