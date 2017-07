Neukirchen vs. Happel

24. Jul 2017 , Capital-Redaktion

Die Wirtschaft ist voller Skandale und Kämpfe. Capital erinnert diesmal an die Schlammschlacht um die Metallgesellschaft

Die Beschattung des Milliardärs war der Tiefpunkt in einem jahrelangen Streit zwischen Kajo Neukirchen, dem Vorstandsvorsitzenden der MG Technologies (ehemals Metallgesellschaft), und dem Großaktionär Happel. Neukirchen räumte später ein, eine Berliner Wirtschaftsdetektei beauftragt zu haben, nannte die Aktion aber „legitim“.

Zwei Jahre später hat Happel nach Kursverlusten seinen Aktienanteil auf 20 Prozent ausgebaut. Neukirchen, mürbe von den Querelen, bangt um den Rückhalt. Im April 2003 gibt er auf, schmeißt hin. Endlich kann Happel in den Aufsichtsrat einziehen – und dirigiert fortan die Geschicke des Konzerns. Durch einen Squeeze-out werden 2004 die Aktionäre abgefunden, die Metallgesellschaft wird zur GEA Group umbenannt – Stolz und Name sind wiederhergestellt. Im März 2006 verkauft Happel seine Aktien erneut.

Plötzlich kursieren Gerüchte, Happel sei steuerflüchtig, paktiere mit Beteiligungsgesellschaften und ausländischen Hedgefonds, um MG zu übernehmen. Die angeblich Beteiligten weisen die Gerüchte zurück. Happels Versuche, Neukirchen aus dem Vorstand zu drängen und selbst in den Aufsichtsrat einzuziehen, scheitern 2001 zunächst. Die Aktie stürzt um 36 Prozent ab. Happels Bemühungen, sich als Vertreter der Kleinaktionäre zu gerieren, misslingen. Die Schlammschlacht, die in den Bespitzelungen Happels gipfelt, geht weiter.

Hauptperson

Otto Happel wurde1948 in Bochum geboren. Sein Vater hatte die Gesellschaft für Entstaubungsanlagen (GEA) gegründet. Der promovierte Ingenieur übernahm 1975 das Unternehmen und baute es zu einem globalen Systemanbieter aus, brachte es 1989 an die Börse, behielt aber die Mehrheit der Stammaktien. Als er die GEA 1999 an die Metallgesellschaft veräußerte, machte sie 2,56 Mrd. Euro Umsatz. 2006 verkaufte Happel sein Aktienpaket. Das Unternehmen aus dem MDax heißt längst wieder GEA.

