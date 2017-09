Talente in die Provinz

06. Sep 2017 , Niklas Wirminghaus

Der Mittelstand sucht händeringend nach IT-Spezialisten – doch die wollen nicht in die Provinz. Was tun? Von Niklas Wirminghaus

„Man kann hier leben“, findet Kurt Schmalz, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Familienunternehmens, das seit 1910 in Glatten beheimatet ist. Mit Vakuumtechnik setzte der Mittelständler vergangenes Jahr 150 Mio. Euro um, weltweit beschäftigt er 1200 Mitarbeiter, 700 davon in Glatten. Aus dem spartanisch eingerichteten Chefbüro blickt Schmalz auf die Pferdekoppeln des benachbarten Reiterhofs.

Ganz schön hier, eigentlich. An den Hängen wächst dichter Fichtenwald, im Tal windet sich ein Flüsschen durch den Dorfkern, an der Hauptstraße bürstet eine Frau ihren Gartenzaun. In Glatten ist die Welt in Ordnung. Für ein 2300-Einwohner-Örtchen im tiefsten Nordschwarzwald ist die Infrastruktur sogar bemerkenswert intakt: Es gibt eine Apotheke, zwei Bäcker, selbst ein Tattoo-Studio. Im Landkreis bewegt sich die Arbeitslosenquote auf drei Prozent zu. Im Neubaugebiet Beckenacker kostet der Quadratmeter Bauplatz gerade mal 80 Euro.

Um in dem heiß laufenden Kandidatenmarkt zu bestehen, verwöhnt Schmalz seine Mitarbeiter mit einer ganzen Palette von Zusatzleistungen: Angestellte bekommen eine Gewinnbeteiligung, Prämien für innovative Ideen und, bei entsprechender Performance, bis zu 15 Monatsgehälter; sie können sich an der „Schmalz Academy“ beruflich weiterbilden oder Koch- und Sportkurse belegen; es gibt eine Betriebskita („Schmalz Kinderwelt“) und im Sommer ein Ferienprogramm für Schulkinder, Massage und seit Kurzem die Möglichkeit, E-Bikes auszuleihen; wer psychologischen Rat sucht, kann die firmeneigene Lebenslagen-Unterstützung nutzen; auf dem Werksgelände wurden die „Schmalz Gartenanlage“ und ein Beachvolleyballfeld eingerichtet.

HomeOffice in Oberfranken

Ist Schmalz eine Ausnahme? Was den Umfang des Mitarbeiterpakets angeht, sicher. Doch in ganz Deutschland gehen Mittelständler mit Standortnachteilen neue Wege, um Fachkräfte anzulocken.

Der oberfränkische Polymerverarbeiter Rehau etwa wirbt mit Homeoffice und flexibler Arbeitszeitgestaltung. „Wir messen Mitarbeiter am Output“, sagt Personaler Andreas Iwansky. „Sie sollen selbst entscheiden, wo ihnen das am besten gelingt.“ Das benachbarte Familienunternehmen Lamilux hat eine Initiative gestartet, bei der IT-Studenten Grundschülern Programmierkurse geben. Die Firma hofft, so langfristig für mehr IT-Know-how in der Region zu sorgen – und sich dazu bei den Studenten als attraktiver Arbeitgeber ins Gespräch zu bringen. Und der Bielefelder Bauspezialist Goldbeck setzt auf die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen: Wer mehr als ein Jahr in der Firma ist, kann Anteile kaufen, die je nach Höhe des Gewinns verzinst werden.

Wenn das alles nichts mehr hilft, müssen Mittelständler bisweilen noch radikaler umdenken. Der Werkzeugausrüster Berner aus dem Nordosten Baden-Württembergs verlagerte 2015 kurzerhand mehrere Dutzend Mitarbeiter nach Köln, die dort strategische Fragestellungen bearbeiten sollen. Erwünschter Nebeneffekt: „Damit erhalten wir Zugriff auf ein weiteres großes Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften“, sagt Vorstand Christian Berner. Vor allem IT- und Marketingexperten ließen sich einfacher in der Großstadt rekrutieren als in der Provinz.

Die Generation Y will eben lieber Yoga im Hamburger Schanzenviertel machen oder Chai Latte in Berlin-Neukölln trinken, als beim Frühschoppen des SV Glatten der Bauernkapelle Böffingen zuzuhören.