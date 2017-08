5 Tipps, womit Sie Mitarbeiter binden

31. Aug 2017 , Jenny von Zepelin

Dienstwagen? Firmenhandy? Eine Gehaltserhöhung? Alles nicht schlecht, aber auch nicht gerade innovativ. Und längst kein Anreiz mehr für viele Mitarbeiter. Dabei sind gewisse Extras, die Unternehmen zusätzlich zum Lohn spendieren, die Aushängeschilder attraktiver Arbeitgeber und werden als Wettbewerbsvorteil im Kampf um Talente immer wichtiger. Capital hat in einer Studie erstmals ermittelt, welche Unternehmen in Deutschland die besten und innovativsten Benefits bieten. Hier einige ausgefallene Beispiele:

Die Digitalberatung Arithnea hat an allen sieben Standorten einen Spieleraum eingerichtet mit Playstation- und Nintendo-Konsolen, aktuellen Spielen, großformatigen Monitoren und Sofas. Das hatte sich die Mehrheit der 260 Mitarbeiter bei einer Wahl zwischen verschiedenen Angeboten gewünscht.

5. Feriencamps für Kinder

Der Gasfederhersteller Stabilus bietet in Kooperation mit der Uni Koblenz am Sitz des Stammwerks ein Technik-Feriencamp für die Kinder aller Mitarbeiter im Alter von sechs bis 14 Jahren an. Für Aktionen und Kurse wie „Roboter-Camp“ oder „Seifenkisten im Rennlabor“ zahlt die Firma einen Zuschuss von insgesamt bis zu 150 Euro pro Jahr, der pauschal versteuert wird.