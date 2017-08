Gründerfreunde: drei Tage aufs Land

31. Aug 2017 , Anne Weitzdörfer

Wenn fünf Freunde sich entscheiden, ein Unternehmen zu gründen, dann klingt das so romantisch und nach Abenteuern wie die dazugehörige Kinderbuchreihe. Nur dass sich das Abenteuer in diesem Fall zu „Fünf Freunde in Gefahr“ entwickelt hat. Die fünf traten an, um mit einem komplexen Finanzprodukt die Welt zu erobern. Die ersten zwei Jahre waren zwar anstrengend und intensiv, aber eben auch voller Euphorie – das, was sie sich erträumt hatten.

Der Einbruch kam, als die zweite Finanzierungsrunde in trockenen Tüchern war: Die Luft war raus, der Ton wurde rau, und die unterschiedlichen Persönlichkeiten traten stärker zutage: Der eine suchte die Auseinandersetzung, der andere zog sich in sich zurück. Teamentwicklung im klassischen Sinne.

Auch vor den nun fast dreißig Mitarbeitern war die schlechte Stimmung bald nicht mehr zu verbergen, und es gab erste Kündigungen. Trotzdem schob man das Problem weg und stritt sich weiter. Die Tatsache, dass sie auch gute Freunde waren, machte es nicht leichter, sondern schwerer: Es stand ja nicht nur ein Start-up, es standen jahrelange Freundschaften auf dem Spiel.