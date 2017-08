FC Bayern will Engagement in China ausbauen

23. Aug 2017 , von Thomas Steinmann

Der Rekordmeister beteiligt sich bereits am Aufbau zweier Fußballschulen in China. Weitere könnten folgen: Es gebe zahlreiche Interessenten für neue Projekte, sagt Auslandsvorstand Jörg Wacker

Bislang sind die Münchner in China bereits an zwei Ausbildungsprojekten beteiligt: an einer Fußballschule in einem deutsch-chinesischen Ökopark in der Hafenstadt Qingdao nördlich von Schanghai und einer zweiten in der Hightech-Metropole Shenzhen im Süden des Landes, die bis Ende 2019 fertig sein soll. In Shenzhen hatte der Club auch auf seiner Asienreise in Juli Station gemacht, um die Pläne mit der Stadtregierung vorzustellen. Wacker sagte, Fußballakademien könnten die Marke Bayern München „in die Auslandsmärkte transportieren“. Mit der Fußballschule in Shenzhen sei der FC Bayern dort „365 Tage sichtbar“.

Der FC Bayern München will sich am Aufbau weiterer Fußballschulen in China beteiligen. Für neue Projekte gebe es auf chinesischer Seite zahlreiche Interessenten, sagte der Vorstand für Internationalisierung und Strategie, Jörg Wacker, im Capital-Interview auf der Asien-Tour des Rekordmeisters. Der FC Bayern wolle die Entwicklung des chinesischen Fußballs unterstützen, sagte Wacker. „Aber natürlich wollen wir auch Geld verdienen.“

© Ka Xiaoxi

Für die europäischen Topclubs ist der Export von Knowhow für die Ausbildung von jungen Spielern und Trainern jetzt eine zusätzliche Möglichkeit, vom derzeitigen Fußballboom in China zu profitieren – neben dem Verkauf von Fanartikeln und der Verpflichtung lokaler Sponsoren. Wie in anderen Branchen hat Staats- und Parteichef Xi Jinping seinem Land auch in der Weltsportart Nummer eins einen Platz in der Weltspitze verordnet – obwohl das Fußball-Entwicklungsland, in dem es anders als in Deutschland in der Fläche keine Clubstrukturen gibt, derzeit in der FIFA-Rangliste nur auf Platz 77 steht. Nach Xis Vorgaben soll China bis 2030 eine Fußball-Großmacht in Asien und bis 2050 Weltmeister sein.

Dafür hat Fußballfan Xi 2015 ein gigantisches Entwicklungsprogramm angeschoben, wie es wohl nur in einem Regierungssystem wie in China möglich ist. Bis 2020 sollen 70 000 neue Felder gebaut werden, 20 000 Trainingscenter entstehen und insgesamt 50 Millionen Chinesen Fußball spielen. An den Schulen ist die Sportart mittlerweile Pflichtfach.