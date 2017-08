FC Bayern in China: Bilder eines Businesstrips

In Schanghai warten Fans für ein Adidas-Marketingevent, bei dem die Bayern-Stars auftreten. In China gibt es mehr als 300 Millionen Fans, die mindestens einmal pro Woche Fußball schauen. Dank der Offensive der Staatsspitze, die das Land zu einer Fußball-Supermacht machen will, erlebt der Sport gerade einen gewaltigen Boom

Auch in China gibt es Bayern-Fanclubs - wie etwa den „Chengduer Bayernvansverein“. Nach Angaben der Clubspitze kommt der FC Bayern auf mehr als 130 Millionen chinesische „Sympathisanten“. Manche dieser Anhänger haben allerdings zugleich auch Sympathien für andere Clubs aus Europa

In den vergangenen Jahren hat der FC Bayern Weltmeister Thomas Müller systematisch als sein Gesicht für China aufgebaut. Für die europäischen Clubs sind Superstars wichtig, um den Markt dort zu erobern. In China hängt die Loyalität der Fans stärker an einzelnen Spielern - weniger an Vereinen

Seit der letzten China-Reise der Bayern 2015 hat sich der Müller-Hype noch verstärkt. Keine Rückennummer sieht man bei den Fans häufiger als die 25 des Offensivspielers. Doch die beliebtesten Stars der Chinesen sind andere: Ronaldo und Messi. Auf Platz drei folgt David Beckham - obwohl der gar nicht mehr spielt

Auf der China-Reise produzieren die Bayern-Spieler ständig neues Material für die clubeigenen Medien. Natürlich unterhält der Rekordmeister auch eigene chinesischsprachige Social-Media-Kanäle, die aus dem Schanghaier Büro des Clubs betreut werden - von eigenen Mitarbeitern und einem chinesischen Dienstleister

Unter den Bayern-Anhängern in China sind auffällig viele Mädchen. Einige kommen zu den Auftritten der Stars aus München wie zu einem Popkonzert von Justin Bieber. Allgemein ist der Anteil weiblicher Fußballfans in China deutlich höher als in Europa: Schätzungen gehen von etwa 40 Prozent aus

Innenverteidiger Mats Hummels posiert nach dem Training in Schanghai im Medienbereich für Fotos. Nicht nur unzählige Fans, auch viele chinesische Journalisten sind während der Asientour auf der Jagd nach Autogrammen und Selfies. Einige tauchen sogar im Bayern-Trikot zu Pressekonferenzen auf

Thomas Müller und Neuzugang James Rodriguez warten bei einem der zahlreichen Marketingterminen auf der Tour auf ihren Einsatz. Die beiden Offensivstars stehen in China für zwei Werbedrehs vor der Kamera: für Adidas und Audi - die Großsponsoren, die beide auch Aktionäre der FC Bayern München AG sind

An mehreren Tagen müssen die Spieler zu „Marketingterminen“ bei Sponsoren und Partnern des Clubs - wie hier Franck Ribéry, der mit Präsident Uli Hoeneß bei einem „Customer Day“ von Siemens in Schanghai auftritt. Insgesamt absolvieren Clubchefs und Spieler auf der zwölftägigen Asienreise etwa 60 solcher Termine

Gleich am Anfang der Tour lassen sich Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von einem chinesischen Starfotografen inszenieren - zusammen mit Clubmaskottchen Berni. Wegen der hohen Belastung durch Hitze, PR-Termine und Testspiele nennt Hoeneß das Pensum der Reise zwischenzeitlich „grenzwertig“

Von Termin zu Termin eilt auf der Asientour auch Jörg Wacker. Der frühere Sportwettenmanager ist seit Juli 2013 als Vorstand für Internationalisierung und Strategie für die Auslandsexpansion zuständig. Wacker soll dafür sorgen, dass der Club das Umsatzziel von CEO Rummenigge für China erreicht: 25 Mio. Euro 2020

Ein Umsatztreiber ist der eigene Online-Fanshop, den der Club 2015 auf einer Plattform des Internetgiganten Alibaba eröffnet hat. Die Originaltrikots kosten in China umgerechnet fast 80 Euro - kaum weniger als in Deutschland. Trotzdem tragen viele Stadionbesucher Bayern-Jerseys - sogar die aus der aktuellen Saison