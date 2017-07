"Falsche Chefs" schlagen wieder zu

19. Jul 2017 , von Jens Brambusch

Wieder haben die „Fake Presidents“ zugeschlagen, die falschen Chefs, die Mitarbeiter veranlassen, Millionen auf Konten in Fernost zu überweisen. Ein norddeutsches Einzelhandelsunternehmen ist nun auf die Masche der Onlinebetrüger hereingefallen. Schaden: 1,5 Mio. Euro. Darüber berichtet „Capital“ in seiner aktuellen Ausgabe und rekonstruiert den Betrug minutiös.

Demnach hat sich der Fall am 8. Februar 2017 ereignet. Als 48 Stunden später der Betrug auffiel, war die erbeutete Summe bereits verschwunden. Die Betrüger hatten sich in Mails als Chef des Unternehmens ausgegeben und eine Buchhalterin aufgefordert, knapp 1,5 Mio. Euro auf ein Konto in Fernost per Faxanweisung zu transferieren. Angeblich für ein streng geheimes Projekt. Der Betrug fiel erst durch einen Zufall auf, als die Buchhalterin weitere 3,5 Mio. Euro überweisen sollte. Versehentlich hatte sie ihren echten Chef angemailt.