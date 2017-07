E-Sport: Click it like Beckham

23. Jul 2017 , Florentin Schumacher

In der ersten Reihe vor der Bühne knetet der 30 Jahre alte Tomek ein FaZe-T-Shirt zu einer schweißnassen Wurst. Er wollte das rote Trikot eigentlich als Fahne einsetzen, weil sein FaZe-Kapuzenpullover offenbar nicht deutlich genug macht, welches Team er unterstützt. Aber wie er in der letzten halben Stunde das T-Shirt, zu einem Tau verdreht, durch seine Finger gleiten lässt, erinnert es mehr und mehr an eine Gebetskette. Weil Tomek dabei mit dem Oberkörper wippt und eine Glatze hat, sieht er ein bisschen aus wie ein Mönch im Gebet.

Beliebt wie Mario Gomez

Es ist nur ein Computerspiel, in dem FaZe und Astralis an diesem Märzsonntag um den WM-Titel kämpfen. Aber schon das „nur“ in diesem Satz ist falsch. Elektronischer Sport, oder E-Sport, ist in den vergangenen Jahren zu einem Massenphänomen geworden – und zu einem Milliardenmarkt. 256 Millionen Menschen schauten 2016 anderen gelegentlich oder regelmäßig beim Computerspielen zu, hat das Marktforschungsinstitut Newzoo ermittelt; 2019 sollen es 345 Millionen sein. Das Spielen am Computer, an Konsolen und auf dem Smartphone ist für viele Jugendliche ein so selbstverständlicher Teil ihres Aufwachsens geworden wie Youtube, Hip-Hop und Clearasil-Produkte.

Dem „Counter-Strike“-Profi NiKo folgen so viele Menschen auf Twitter wie Mario Gomez, er hat im vergangenen Jahr Preisgelder in Höhe von 60.000 Dollar gewonnen, und mit den Einnahmen aus Sponsorenverträgen und dem Gehalt seines Teams dürfte NiKo mehr verdient haben als ein durchschnittlicher Fußballer in der Zweiten Bundesliga. Von „E-Sport“ aber hat kaum jemand außerhalb der Gamingszene jemals gehört. Geschweige denn von NiKo.