Dieter Meier - der Schoko‑Code

04. Aug 2017 , von Monika Dunkel

Dieter Meier, Gründer der Band Yello, macht in Süß. Der Schweizer forscht an der edelsten Schokolade der Welt.

Meier ist eine lebende Legende, ein Schweizer Weltstar: Mit der Zwei-Mann-Band Yello haben er und sein Kumpel Boris Blank in der 70er- und 80er-Jahren quasi den Elektropop erfunden, zwölf Millionen Platten und CDs verkauft. Er machte Kunst und investierte sein Vermögen – sein Vater war ein bekannter Bankier – in Unternehmen auf der ganzen Welt. Jetzt ist Meier 72 Jahre alt und hat immer noch nicht genug – er baut eine Schokoladenfabrik in der Schweiz. Keine kleine Manufaktur, nein, eine, die in die industrielle Massenfertigung geht. Er plant mit 120 bis 130 Millionen Tafeln pro Jahr. Denn Meier glaubt sich im Besitz der ultimativen Schokoladenformel, einer, die die „Chocolate World aus den Fugen hebt“, sagt Meier.

Die Dame im weißen Kittel fuchtelt mit den Armen und schreit herüber. Maschinen dröhnen, man versteht kein Wort. Sie fasst sich auf den Kopf – das Haarnetz. Ihr Unmut gilt dem Herrn, dessen silbrige Locken so vorwitzig unter dem Netz herausgucken. Das geht gar nicht. In diesem Labor vor den Toren Zürichs produzieren sie ein hochsensibles Gut, eines, das den Ruhm der Schweiz begründet – so wie die Berge, Uhren und Banken: Schweizer Schokolade. Und ein Haar können sie da gar nicht gebrauchen. Egal von wem.

Zumindest der Ort, von dem die süße Revolution ausgehen soll, sieht schon sehr molekular aus. Das Gewerbegebiet von Wallisellen nahe dem Züricher Flughafen ist so grau und eintönig wie überall auf der Welt. Links vorbei am „Schoggihüsli“, wo Halba Schokolade zu Sonderpreisen verkauft, durch eine Stahltür geht es rein. Kein Schild, keine Klingel weist auf Meiers Firma Oro de Cacao hin. „Was wir hier machen, ist ein völlig anderes Produkt mit einer hundertmal größeren Aromatik“, sagt er. Normale Schokolade habe ja fast keinen Kakaogeschmack mehr, nur noch Zucker, Vanillin, künstliche Aromen: „Aus Verzweiflung hauen die da jetzt Chili rein, es gibt keine wirkliche Innovation mehr.“

Klingt nach Größenwahn. Oder nach Dieter Meier. Alle Welt weiß doch, dass die Schweizer Meister im Schokolademachen sind. Seit 200 Jahren rösten und rühren sie aus Kakaobohnen süße Köstlichkeiten, und die Welt reißt ihnen das Zeug quasi aus der Hand. Lindt & Sprüngli, Nestlé, Mondelez sind Weltkonzerne mit Sitz in der Schweiz, sie haben Hunderte Ingenieure, die an neuen Rezepturen forschen und alte verfeinern. Mit dieser Schokomacht will Meier es also aufnehmen und mit einer ganz neuen Methode eine ganz neue Schokolade herstellen, eine Art Molekular-Schoki.

Ab und an macht Meier Faxen zwischen all seinen Gerätschaften, it’s always showtime. Am Ende stimmt es doch, was über ihn erzählt wird: Er habe seine Posen nummeriert. Meier sagt, die schwierigste sei die gespielte Natürlichkeit. Er ist ein kurzweiliger Unterhalter, egal ob es um Musik, Kunst, Schokolade oder Landwirtschaft geht.

Dieter Meier springt zwischen den Maschinen hin und her. „Die einzelnen Maschinen kommen aus den unterschiedlichsten industriellen Bereichen, keine aus der Schokoladenindustrie“, sagt er. Dieser Dekanter etwa, der werde in Kläranlagen verwendet, weil sie in Kläranlagen auch darauf angewiesen sind, dass bei der Behandlung des schmutzigen Wassers keine bakteriologischen Probleme entstehen. Die nächste Maschine ist ein Apparat zum Trocknen und stammt aus einer Nudelfabrik.

Meier stößt die schwere Tür zum Geheimlabor auf. Der Raum ist Enttäuschung und Offenbarung zugleich. Nichts duftet, blubbert oder brodelt. Kein sämiger Kakaobrei, in dem ein rotwangiger Maître Chocolatier rührt und in den man den Finger tauchen könnte. Stattdessen Edelstahltöpfe, Messgeräte, ein Kreuz und Quer blauer Schläuche. Hier könnte auch Öl durchfließen.

Vor sich auf dem Bürotisch hat er eine Kiste mit Döschen, Fläschchen, in Goldfolie eingeschlagene Minitafeln, versehen mit Etiketten. Behutsam öffnet er ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit, schnuppert, „riecht ein bisschen wie Essig“, und reicht es rüber. Das sei ein molekulares Konzentrat, „reine Kakaomoleküle, wir nennen es unser Gold“, erklärt er ehrfürchtig. „Später“, sagt er, „probieren wir auch Schokolade.“ Zuerst will er aber in die Produktion.

Meier ist ein Abenteurer. Einer, der Nussplantagen in Patagonien anlegt, wo eigentlich nichts wächst – bis einer kommt wie er und eine Solaranlage hochzieht, die hilft, 12.000 Hektar Land zu bewässern. Er züchtet Rinder, hat Weinberge, Kaffeeplantagen, eine Restaurantkette und Beteiligungen an allerlei Firmen. „Ich bekomme absolute Glücksgefühle, wenn ich sehe, wie aus einer Idee etwas entsteht, und wenn ich mit kundigen Leuten arbeiten kann, von denen ich lerne“, sagt er. „Das macht mir einfach mehr Spaß, als auf einer 30-Meter-Segelyacht vor Kroatien um die Inseln zu segeln.“

Drei bis vier Monate im Jahr lebt er in Argentinien auf einer Hazienda. Dort baut er alles Mögliche an, vor allem aber Nüsse. Eine Nussbaumplantage, die sei so rentabel wie eine neue Software im Silicon Valley, eine „Lizenz zum Gelddrucken“, wenn man es richtig anstellt. Meier gerät ins Erzählen, er steckt so voller Ideen und Geschichten, dass es für ein Dutzend Leben reichen würde.

Früh investierte er in Unternehmen, zum Beispiel in die Schweizer Uhrenmanufaktur Ulysse Nardin, mit deren Verkauf er Millionen verdiente, in Beteiligungen an Orell Füssli, das die Schweizer Banknoten druckt, oder an dem Zermatter Verkehrsunternehmen BVZ. Doch Meier stolperte auch. Mit der Firma Euphonix hatte er Anfang der 90er-Jahre im Silicon Valley die ersten volldigitalen Mischpulte entwickelt. Zwar schafften sie es in die Hollywoodstudios, nicht aber ins Wohnzimmer der Musikhörer. Meier verlor eine Menge Geld, gehört aber immer noch zu den reichsten Menschen der Schweiz.

Zur Schokolade kam Meier wie so oft in seinem Leben: „Ich ging nicht zur Schokolade, die Schokolade kam zu mir.“ Vor ein paar Jahren bekam er einen Anruf von Tilo Hühn, einem Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Hühn hatte gelesen, dass Meier eine kleine Kaffeeplantage in der Dominikanischen Republik bewirtschaftet, wo er nur die reifen Früchte erntet, um das Kaffeearoma zu steigern. Vielleicht würde ihn interessieren, was alles in der Kakaobohne steckt.