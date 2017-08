Die jungen Angreifer bei der Bundestagswahl

24. Aug 2017 , von Martin Kaelble

Seit 2007 sucht Capital nach den größten Talenten im Land, die unter 40 Jahre alt sind. Diese Liste zeigt die aussichtsreichsten Talente aus dem Bereich Politik aus dem Jahr 2016. Ausgezeichnet werden je 40 junge Menschen in den vier Kategorien „Unternehmer“, „Manager“, „Politik“, „Staat und Gesellschaft“. Die Redaktion befragt Manager, Politiker, Headhunter, Berater und die Alumni. Aus den Vorschlägen wählt die Redaktion in internen Juryrunden die 160 Preisträger aus. Seit 2007 ist so ein Netzwerk mit über 700 Mitgliedern zusammengekommen. Hier ist unsere diesjährige Auswahl aus der Kategorie „Politik“.