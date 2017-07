Fachkräftemangel erreicht Start-ups

18. Jul 2017 , Niklas Wirminghaus

53 Prozent der befragten Gründer haben demnach Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zu finden. Die größte Herausforderung ist für die Jungunternehmer die Suche nach Entwicklern: 65 Prozent tun sich schwer, IT-Fachkräfte zu rekrutieren. 17 Prozent suchen nach Vertriebsexperten, zehn Prozent nach Marketing- und Kommunikationsprofis.

Die Tech-Spezialisten sind jedoch nicht nur in der Start-up-Szene nachgefragt: Nach Bitkom-Angaben gibt es in der gesamten Wirtschaft mehr als 50.000 offene Stellen für IT-Experten. Laut Personaldienstleister ManpowerGroup liegt die Berufsgruppe auf der Liste der am stärksten nachgefragten Positionen in Deutschland auf Platz sechs, noch vor Pflegekräften und Service-Personal im Hotel- und Gastgewerbe.