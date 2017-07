In Maschmeyers Höhle

31. Jul 2017 , Horst von Buttlar und Timo Pache

Carsten Maschmeyer: Schon während des Studiums arbeitete Maschmeyer in der Finanzberatung und verkaufte Anlageprodukte. Später gründete er den Finanzvertrieb AWD, den er im Jahr 2000 an die Börse brachte und 2007 an die Schweizer Swiss-Life-Gruppe verkaufte. Seither investiert Maschmeyer in junge Unternehmen . Bekannt wurde er zudem wegen seines Netzwerks, zu dem auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder zählt.

Richtig, dafür habe ich Scouts und meine Teams. Und die sind auf allen wichtigen Messen und Konferenzen, sowohl in Europa als auch in den USA. Wenn unsere Scouts sagen, dass wir uns ein Start-up anschauen sollten, kommen weitere Teammitglieder dazu. Immer drei Experten, einer für die jeweilige Industrie, einer für die Zahlen und einer für die Beurteilung der Gründer. Erst dann komme ich ins Spiel.

Es gibt natürlich die Zukunftsfelder, und dort suche ich auch gezielt. Aber nicht in einem einzigen Sektor. Das wäre mir zu riskant. Unsere Strategie ist Diversifikation. Denn der beste Fokus ist, keinen Fokus zu haben. Und offen zu sein für verschiedene Branchen und Länder. Dann hat man eine größere Chance, beim Next Big Thing dabei zu sein.

Es gibt zwei Kriterien, nach denen ich meine Investitionen grundsätzlich beurteile: Ich investiere nur in Geschäftsmodelle und Produkte, die Aussicht haben, wirtschaftlich erfolgreich zu werden. Und sie müssen mir Spaß machen. Als ich mein Unternehmen AWD 2007 verkauft und die Tretmühle als CEO eines MDax-Konzerns verlassen hatte, habe ich mir vorgenommen: Ich mache nur noch das, was mir Freude macht. Also frage ich mich immer wieder: Möchte ich als Investor die Gründer morgen nach dem Pitch wiedersehen und viele Jahre mit ihnen zusammenarbeiten? Wenn ich die Frage nicht ganz klar mit Ja beantworten kann, mache ich es nicht.

Ja. Zum Beispiel mache ich keine Investments in Medikamentenentwicklungen mehr. Mit Ausnahme einer Beteiligung, die ich in diesem Bereich sehr gerne weiter halte: HMNC, das die Diagnostik und Therapie von Depressionen verbessert. Aber da nutzen Ärzte und Patienten auch schon unser fertiges Produkt auf dem Markt. Neues mache ich in diesem Bereich nicht mehr, denn bis zur Marktreife dauert das in der Regel zu lange, ist zu teuer, und die Risiken der Forschungsergebnisse kann ich nicht beeinflussen.

Erstens, die Gründer müssen komplementär sein. Manchmal sitze ich in einem Pitch, und alle drei Gründer kommen von der gleichen Uni, haben dasselbe studiert, bisweilen sogar beim gleichen Professor. Dann sage ich: Freunde, hier haben wir doch den ersten Geburtsfehler. Zwei von euch können eigentlich nach Hause gehen, denn ihr braucht auch andere Kompetenzen und Stärken. Das zweite Kriterium ist: Haben alle Gründer einen ordentlichen Anteil an der Firma? Wer ohne Anteile ist, könnte langfristig das Interesse am Unternehmen verlieren. Dann fehlt mitunter die Besessenheit, der Ehrgeiz, diese Rund-um-die-Uhr- und Wochenende-ist-egal-Einstellung.

Ich bin zuständig für das Ressort Mensch. Ich will die Erfinder und Geschäftsführer kennenlernen und ein Gefühl dafür bekommen, ob das mit denen funktionieren kann. Meine Überzeugung ist: Es gibt keine guten Unternehmen – es gibt nur gute Unternehmer. Und ich brauche nicht lange, um zu erkennen: Die Gründer sind in Ordnung. Oder: um Himmels willen. Funktioniert das Team, sind sie offen für Vorschläge, nehmen sie Hilfe an, wenn es schwierig wird?

Weil ich überzeugt bin, dass wir dort große Veränderungen sehen werden. Nach meinem Ausstieg bei AWD wollte ich eigentlich in dieser Branche nicht wieder neu und klein anfangen. Dann habe ich erkannt, dass die Fintechs und Insurtechs heute nicht vergleichbar sind mit den Face-to-Face-Finanzberatungen, die wir früher bei AWD gemacht haben. Dazu kommt: Viele Banken haben geschlafen, und die Versicherungen sind spät dran. In diesem Sektor werden uns potenzielle Digitalisierungssieger überraschen, wir werden disruptive Geschäftsmodelle sehen.

Es ging nicht ums Gewinnen. Es ist wie in einer unglücklichen Ehe. Da gab es Enttäuschungen, kein Vertrauen mehr, das Gefühl, hintergangen worden zu sein. Da muss man sich fair trennen, und einer zieht aus. Die Auseinandersetzung ist beendet. Es gab eine positive Einigung. Herr Claassen muss mir mein Investment vollständig zurückzahlen. Ich habe einen in der Höhe unbegrenzten Besserungsschein. Ich bin optimistisch, dass er pünktlich zahlt. Danach kann er machen, was er will. Ich wünsche der Firma und ihm alles Gute.

Na ja, oft sitzen wir vor zwei oder drei Techies, genialen Fachleuten, aber bis drei Minuten vor dem Pitch haben die noch am Quellcode getüftelt. Dann reden die mitunter ein Kauderwelsch, das niemand versteht, und sie können die Produkt-Uniqueness nicht knackig rüberbringen. Und wenn man die fragt, wer sich um Sales kümmert, sagen sie: Wir brauchen noch einen, der die Bestellungen macht. Da sage ich: Okay, Freunde, ihr habt ein spannendes Produkt – aber ihr unterschätzt die Bedeutung von Vertrieb. Viele Gründer profitieren mittlerweile von unserer Erfahrung in diesem für den Umsatz entscheidenden Bereich.

Na, genau so, wie man sich das bei mir wahrscheinlich vorstellt. Ich engagiere mich voll und ganz, mache Kommunikationsseminare und Kreativmeetings. Am Ende kommt es für den Durchbruch auf das Verkaufen an: ein Bewerbungsgespräch mit einem Supertalent oder ein neuer Pitch vor Investoren, eine neue Finanzierungsrunde. Ein Messeauftritt oder Gespräche mit Kooperationspartnern – oft Handelskonzerne, die unsere Produkte in die Regale nehmen sollen – das alles sind wichtige Verkaufsgespräche.

Wie müssen wir uns das vorstellen: Pay and support by Maschmeyer?

Natürlich. Viele Gründer wollen gerade uns als Investoren, weil sie mit meinem Namen unternehmerische Erfahrung, Kontakte und Bezug zum Kunden verbinden. Wir machen nicht „Pay and pray“, wir machen „Pay and support“ – unser Beitrag, das Unternehmen erfolgreicher und wertvoller zu machen.

Generell ist Private Equity in einer Public-Listed Company ein Widerspruch in sich. Denn der Exit ist eben nicht zeitlich kalkulierbar.

Wir sind Tauscher, keine Sammler. Das meiste, was wir kaufen, wollen wir irgendwann auch wieder verkaufen, um neu zu investieren. Nur haben Sie den Zeitpunkt für einen Exit nicht in der Hand. Ob Sie aussteigen können oder nicht, ist ein Zusammenspiel glücklicher Faktoren, die Sie nicht konkret planen können. Aber wir können warten.

Das kann man nicht pauschal sagen, aber ich gebe Ihnen gern ein Beispiel. Ich habe schon mal einen aus dem Gründerteam zur Seite genommen und gesagt: „Du behältst alle deine Anteile, aber du kannst viel reicher werden – wenn du ab morgen nicht mehr hierherkommst. Du bist nicht mitgewachsen, hast nicht an dir gearbeitet. Du hast es dir bequem gemacht. Jetzt brauchen wir in deinem Ressort Vollprofis.“ Hier leisten wir im Sinne des Unternehmens Überzeugungsarbeit.

"Wir werden in den USA einige Abstürze sehen"

Über den deutschen Gründermarkt wird ja viel diskutiert. In welcher Phase sehen Sie ihn?

Ich sehe immer mehr Gründer, darunter sind viele ernst zu nehmende, aber auch eine Menge Möchtegerngründer. Die haben nichts erfunden, glauben aber, Gründen sei ein Beruf – was Unsinn ist. Außerdem bin ich überzeugt: Die Zeit, in der Konzerne strategische Investments eingehen, obwohl das Unternehmen noch hohe Verluste macht, ist weitestgehend vorbei. Deswegen warten zurzeit viele ab, deshalb gibt es noch so wenige Exits. Es braucht eine Umkehr in der Denke: von burn to earn. Für die Bewertungen bedeutet das: Anders als in den USA, wo der Markt in weiten Teilen wirklich heiß gelaufen ist, sind die Bewertungen hierzulande immer noch günstig. Man kann also immer noch gut einsteigen.

Sie haben gerade ein Büro in San Francisco eröffnet. Wieso, wenn der Markt dort heiß gelaufen ist?

Es ist richtig: Aus den überhöhten Bewertungen in den USA muss Luft raus. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dort einige Abstürze sehen werden. Im Moment betet jeder dort, dass das Geld noch reicht und man keine neue Finanzierungsrunde – die dann wahrscheinlich eine Down Road wäre – braucht. Aber zugleich gilt für die USA: Es gibt dort auch eine ganz andere Dynamik als bei uns. Dort sieht man eher die entscheidenden Zukunftstrends. Wer in der Bay Area scoutet, scoutet global, und das wollen wir.

Vergleichen Sie doch mal die deutsche und die amerikanische Gründerszene. Was fällt Ihnen auf?

In amerikanischen Start-ups etwa gibt es jede Woche für die Mitarbeiter Pitch-Training. Selbst die Kinder lernen schon in der Schule, wie man präsentiert. In Sales sind die Amerikaner großartig. Wir Deutsche sind gründlicher – die Amerikaner denken größer. Die sagen: Wenn du ein Weltklasseunternehmen haben willst, dann brauchen wir auch die Weltklassemitarbeiter. Und das kostet eben zehn Millionen mehr. In Deutschland heißt es dann: Nee, so gute Leute können wir uns nicht leisten. Wir denken in Budgets, die Amis denken in Erfolgszielen.

Sie sind seit 2016 in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Sind Sie zufrieden mit den Investments aus der letzten Staffel?

Ja, alle Investments haben schon im gleichen Jahr schwarze Zahlen geschrieben. Ein Hammererfolg ist der Zauberkleber: Früher gab es Uhu, dann Sekundenkleber. Und jetzt Blufixx, den Blue-Light-Repairstift. Vor der Ausstrahlung hat der Erfinder damit 900.000 Euro Umsatz im Jahr gemacht, nach der Ausstrahlung 1,1 Millionen – innerhalb einer Woche …