BA für mehr qualifizierte Zuwanderer

19. Sep 2017 , Capital-Redaktion

Im ersten Jahr nach der Einreise habe die BA 13 Prozent der Geflüchteten in eine reguläre, sozialversicherungspflichtige Arbeit vermittelt, sagte Becker, häufig als Helfer in der Gastronomie, in der Logistik oder als Reinigungskraft. In fünf Jahren solle mehr als die Hälfte der Flüchtlinge arbeiten.

Von den 1,2 Millionen Flüchtlingen, die 2015 und 2016 nach Deutschland kamen, befinden sich derzeit knapp 254.000 in Qualifizierungslehrgängen. Arbeitslos gemeldet sind rund 208.000 Flüchtlinge, das sind über ein Viertel mehr als im Vorjahr. Dies sei „alles gut verkraftbar angesichts eines Arbeitsmarktes in blendender Verfassung“, so Becker. Zugleich mahnte er aber zur Geduld: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir diese Menschen immer wieder nachqualifizieren müssen und dass die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe hoch bleibt, gemessen an anderen Migrantengruppen.“

Kritik übte Becker im ‚Capital‘-Interview am laxen Umgang mancher Bundesländer mit Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge. So zögen derzeit vermehrt Flüchtlinge von Bayern nach NRW, obwohl dies verboten sei. Dies erschwere die Integration.